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В Ломоносове открылась библиотека после капремонта
Сегодня, 23:30
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В Ломоносове открылась библиотека после капремонта

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В библиотеке появилась зона для слепых и слабовидящих посетителей. Отмечается, что место для собаки-поводыря также предусмотрено.

В Ломоносове после капитального ремонта открылась библиотека, которая находится на улице Победы в доме 1. Об этом сообщили в группе "Петродворцовый район Санкт-Петербурга" в социальной сети "Вконтакте".

Теперь все помещения библиотеки доступны для маломобильных граждан. В здании установили современную вентиляционную систему, выполнили покрытие пола, стен и потолка, установили светильники с мягким светом. Горожане могут читать бумажные и электронные книги, а также пользоваться интернетом.

В библиотеке появилась зона для слепых и слабовидящих посетителей. Отмечается, что место для собаки-поводыря также предусмотрено.

Ранее юные читатели Ленобласти выбрали книги года. В номинации "Детская библиотека года" победили Сланцевская и Приозерская детские библиотеки. 

Фото: Вконтакте / Петродворцовый район Санкт-Петербурга

Теги: библиотека, ломоносово, ремонт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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