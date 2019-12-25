В Ломоносове открылась библиотека после капремонта

В библиотеке появилась зона для слепых и слабовидящих посетителей. Отмечается, что место для собаки-поводыря также предусмотрено.

В Ломоносове после капитального ремонта открылась библиотека, которая находится на улице Победы в доме 1. Об этом сообщили в группе "Петродворцовый район Санкт-Петербурга" в социальной сети "Вконтакте".

Теперь все помещения библиотеки доступны для маломобильных граждан. В здании установили современную вентиляционную систему, выполнили покрытие пола, стен и потолка, установили светильники с мягким светом. Горожане могут читать бумажные и электронные книги, а также пользоваться интернетом.

В библиотеке появилась зона для слепых и слабовидящих посетителей. Отмечается, что место для собаки-поводыря также предусмотрено.

Ранее юные читатели Ленобласти выбрали книги года. В номинации "Детская библиотека года" победили Сланцевская и Приозерская детские библиотеки.

Фото: Вконтакте / Петродворцовый район Санкт-Петербурга