Юные читатели Ленобласти выбрали книги года

В номинации "Детская библиотека года" победили Сланцевская и Приозерская детские библиотеки.

В Ленинградской области юные читатели назвали лучшие книги и библиотеки. В пресс-службе администрации региона рассказали, что победил в номинациях.

Детское читательское жюри при Ленинградской областной детской библиотеке в номинации "Детская библиотека года" назвало Сланцевскую и Приозерскую детские библиотеки. "Читателями года" стали Алина Преснякова из Сланцев и Даниил Баязитов из Выборга – отмечается, что ребята замечательные собеседники, которым нравится быть в центре интеллектуальных событий.

В топ-10 лучших книг 2021 года вошли "Держиоблако" Анастасии Строкиной, "Лучшая" Аси Петровой, "Дом за радугой" Катерины Мурашовой, "Вальхен" Ольги Громовой, "Транссиб. Поезд отправляется!" Александры Литвиной и Анны Десницкой, "Койот Санрайз. Невероятная гонка на школьном автобусе" Дэна Гемайнхарта, "Гипс" Анны Вольтц, "Давай поедем в Уналашку" Анны Красильщик, "Бежать нельзя остаться" Алексея Олейникова, "Прогулка по прямой" Анны Ремез.

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