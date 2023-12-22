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В Ломоносове на улице Федюнинского перекроют проезд
Сегодня, 11:28
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В Ломоносове на улице Федюнинского перекроют проезд

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Водителей призвали обращать внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями.

В Петродворцовом районе ограничат проезд. Речь идет об улице Федюнинского от улицы Связи до Астрономической. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Водители не смогут проехать по указанному участку с 14 по 29 марта. Автомобилистов попросили планировать маршрут, учитывая ограничения на дороге. Водителей призвали обращать внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями.

Государственная административно-техническая инспекция напоминает, что производитель работ обязан обеспечить безопасный проход пешеходов при производстве работ.

Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что с 1 мая для петербуржцев с инвалидностью расширят возможности бесплатной парковки.

Фото: Piter.tv

Теги: гати, дороги, ограничат проезд, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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