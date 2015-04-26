В Ломоносове на краностроительном заводе нашли корпуса снарядов времен ВОВ

Сотрудники завода обнаружили ржавые предметы, которые похожи на снаряды

Корпуса снарядов времен ВОВ нашли 4 апреля на краностроительном заводе в Ломоносове. Об этом сообщили в пресс-службе служба ГУ Росгвардии по Петербургу и области.

Сегодня утром на предприятие вызвали взрывотехников. Сотрудники завода обнаружили ржавые предметы, которые похожи на снаряды. В ходе осмотра выяснилось, что это корпуса снарядов калибра 85 мм. Позже было найден еще два корпуса от 115-миллиметровых снарядов. Все находки вывезли для утилизации.

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Фото: Piter.tv