С начала весны более 200 человек пропали в Петербурге и Ленобласти

Волонтерам удалось найти 156 пропавших живыми.

В марте этого года 227 заявок поступило на поиск людей в Петербурге и области. Об этом сообщили в группе "ЛизаАлерт" в социальной сети "Вконтакте".

Количество заявок в марте почти такое же, как и в марте прошлого года. Отмечается, что каждая третья из них требовала срочного реагирования. Так, массовые выезды объявлялись 23 раза.

Большинство пропавших горожан имели ментальные нарушения – многие из них тяжело переносят межсезонье. Из 227 поступивших заявок – 156 нашли живыми, еще 12 погибли, 13 человек остаются пропавшими без вести. Также 32 заявки не подтвердились, в 14 случаях их нашли родные.

Ранее мы писали, что спасатели обнаружили на Ладожском озере пропавшего жителя Ленобласти.

Фото: Вконтакте / Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Питер