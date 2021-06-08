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С начала весны более 200 человек пропали в Петербурге и Ленобласти
Сегодня, 20:24
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С начала весны более 200 человек пропали в Петербурге и Ленобласти

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Волонтерам удалось найти 156 пропавших живыми.

В марте этого года 227 заявок поступило на поиск людей в Петербурге и области. Об этом сообщили в группе "ЛизаАлерт" в социальной сети "Вконтакте". 

Количество заявок в марте почти такое же, как и в марте прошлого года. Отмечается, что каждая третья из них требовала срочного реагирования. Так, массовые выезды объявлялись 23 раза. 

Большинство пропавших горожан имели ментальные нарушения – многие из них тяжело переносят межсезонье. Из 227 поступивших заявок – 156 нашли живыми, еще 12 погибли, 13 человек остаются пропавшими без вести. Также 32 заявки не подтвердились, в 14 случаях их нашли родные. 

Ранее мы писали, что спасатели обнаружили на Ладожском озере пропавшего жителя Ленобласти.

Фото: Вконтакте / Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Питер

Теги: лизаалерт, пропали
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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