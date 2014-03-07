Спасатели обнаружили на Ладожском озере пропавшего жителя Ленобласти

Накануне, 6 марта, поисково-спасательный отряд Шлиссельбурга спас жителя Ленобласти, который отправился на водную прогулку по Ладожскому озеру и пропал. Об этом сообщили в группе "Аварийно-спасательная служба ЛО".
Специалисты обнаружили рыбака в аэролодке. Пострадавшего передали родственникам. Информация о состоянии его здоровья уточняется.
Ранее на Piter.tv: сотрудника СК Всеволожска отправили под домашний арест. Его заподозрили в получении взятки.
Фото: ВКонтакте / Аварийно-спасательная служба ЛО
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