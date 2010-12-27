В Ломоносове на Балтийской улице сгорел дощатый сарай

В Петродворцовом районе Петербурга произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону. Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 1:41 ночи. Спасателей вызвали по адресу улица Балтийская в Ломоносове, дом 27.
Выяснилось, что горело дощатое сарайное помещение. В общей сложности пострадало 5 квадратных метров территории. К 3:07 пламя удалось ликвидировать. На данный момент сведений о пострадавших нет.
К ликвидации возгорания привлекались 10 человек личного состава ведомства, а также 3 единицы спецтехники.
Ранее Piter.tv писал о том, что в Приморье в четвертый раз задержали браконьеров из КНДР.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 )