В Ломоносове на Балтийской улице сгорел дощатый сарай

К трем часам утра пожар потушили.

В Петродворцовом районе Петербурга произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону. Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 1:41 ночи. Спасателей вызвали по адресу улица Балтийская в Ломоносове, дом 27.

Выяснилось, что горело дощатое сарайное помещение. В общей сложности пострадало 5 квадратных метров территории. К 3:07 пламя удалось ликвидировать. На данный момент сведений о пострадавших нет.

К ликвидации возгорания привлекались 10 человек личного состава ведомства, а также 3 единицы спецтехники.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Приморье в четвертый раз задержали браконьеров из КНДР.

Фото: Piter.tv

