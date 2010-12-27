В Приморье в четвертый раз задержали браконьеров из КНДР

Пять человек получили ожоги из-за пожара на судне.

В Приморье произошел четвертый инцидент с браконьерами из КНДР. В этот раз российским пограничникам удалось задержать 64 члена экипажа и 4 рыболовные шхуны. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ.

В ведомстве добавили, что браконьеры оказались гражданами северной Кореи. Нарушители находились в экономической зоне России в Японском море. В общей сложности они нелегально добыли более 600 килограммов краба, три акулы и почти шесть тонн кальмара.

Иностранцы задержаны. Во время преследования шхун представителям закона пришлось открыть огонь. На одном судне вспыхнул пожар. Из-за этого пятеро корейцев пострадали.

Ранее Piter.tv писал о том, что шхуны и мотоботы с 262 рыбаками из КНДР задержаны в Приморье.

Фото: Piter.tv

