Шхуны и мотоботы с 262 рыбаками из КНДР задержаны в Приморье

Браконьеров доставили в порты Приморья.

В пограничном управлении заявили, что в исключительной экономической зоне России задержаны судна. Представители закона пресекли деятельность 3 шхун и 262 мотобота из КНДР. На данный момент пойманные иностранцы доставлены в порты Находка и Посьет. Об этом сообщила представитель пресс-службы управления ФСБ России Альбина Проскуренко.

Нарушителей подозревают в браконьерстве в Приморском крае. У подозреваемых изъято около 30 тысяч незаконно добытых туш кальмара.Также в шхунах нашли запрещенные приспособления для улова. В ближайшее время начнется разбирательство.

Ранее Piter.tv писал о том, что опубликовано видео осмотра рыболовецкой шхуны КНДР.

Фото: Pixabay.com

YouTube/Sea Shepherd Conservation Society