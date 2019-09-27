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Шхуны и мотоботы с 262 рыбаками из КНДР задержаны в Приморье

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Браконьеров доставили в порты Приморья.

В пограничном управлении заявили, что в исключительной экономической зоне России задержаны судна. Представители закона пресекли деятельность 3 шхун и 262 мотобота из КНДР. На данный момент пойманные иностранцы доставлены в порты Находка и Посьет. Об этом сообщила представитель пресс-службы управления ФСБ России Альбина Проскуренко.

Нарушителей подозревают в браконьерстве в Приморском крае. У подозреваемых изъято около 30 тысяч незаконно добытых туш кальмара.Также в шхунах нашли запрещенные приспособления для улова. В ближайшее время начнется разбирательство.

Ранее Piter.tv писал о том, что опубликовано видео осмотра рыболовецкой шхуны КНДР

Фото: Pixabay.com

YouTube/Sea Shepherd Conservation Society

Теги: браконьерство, кальмар, кндр, пограничники, порт находка, приморский край, фсб
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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