В Ломоносове мужчина выстрелил в лицо оппоненту из газового пистолета

Инцидент произошел на волейбольной площадке.

Вчера, 17 апреля, в Петродворцовом районе на волейбольной площадке у Красного пруда мужчина выстрелил в лицо оппонента из газового пистолета. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и области.

Инцидент произошел между тремя нетрезвыми мужчинами. На волейбольной площадке у безработных жителей завязалась ссора, в ходе которой один из участников выстрелил из аэрозольного устройства "Удар" в лицо пострадавшему. После чего тот избил обидчика. Оба попали в больницу.

На сегодняшний день решается вопрос о возбуждении уголовного дела и об избрании меры пресечения.

Ранее Piter.tv писал, что в ДТП на Петергофском шоссе перевернувшийся автомобиль прижал к забору школьницу.

Фото: Piter.TV