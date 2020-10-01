В ДТП на Петергофском шоссе перевернувшийся автомобиль прижал к забору школьницу

Девочка осталась жива.

На Петергофском шоссе серая "Киа Соул" после столкновения с синей иномаркой перевернулась на крышу и прижала проходящую мимо школьницу к забору. Девочка не погибла. Об этом сообщили свидетели аварии в сообществе "ДТП и ЧП / Санкт-Петербург" 18 апреля.

"Жива, скорейшего выздоровления", – сообщают подписчики группы.

Информация о состоянии водителей уточняется.

Ранее на Piter.tv сообщили, что автомобиль сбил 11-летнего мальчика на самокате на Индустриальном.

Фото: "ДТП и ЧП / Санкт-Петербург"