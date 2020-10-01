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В ДТП на Петергофском шоссе перевернувшийся автомобиль прижал к забору школьницу
Сегодня, 12:49
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kraratau27

В ДТП на Петергофском шоссе перевернувшийся автомобиль прижал к забору школьницу

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Девочка осталась жива.

На Петергофском шоссе серая "Киа Соул" после столкновения с синей иномаркой перевернулась на крышу и прижала проходящую мимо школьницу к забору. Девочка не погибла. Об этом сообщили свидетели аварии в сообществе "ДТП и ЧП / Санкт-Петербург" 18 апреля. 

"Жива, скорейшего выздоровления",

– сообщают подписчики группы.

Информация о состоянии водителей уточняется.

Ранее на Piter.tv сообщили, что автомобиль сбил 11-летнего мальчика на самокате на Индустриальном.

Фото: "ДТП и ЧП / Санкт-Петербург"

Теги: аварии, дети, дтп, петергофское шоссе, школьница
Категории: Картина дня, ДТП, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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