В ДТП на Петергофском шоссе перевернувшийся автомобиль прижал к забору школьницу

На Петергофском шоссе серая "Киа Соул" после столкновения с синей иномаркой перевернулась на крышу и прижала проходящую мимо школьницу к забору. Девочка не погибла. Об этом сообщили свидетели аварии в сообществе "ДТП и ЧП / Санкт-Петербург" 18 апреля.
"Жива, скорейшего выздоровления",
– сообщают подписчики группы.
Информация о состоянии водителей уточняется.
Ранее на Piter.tv сообщили, что автомобиль сбил 11-летнего мальчика на самокате на Индустриальном.
Фото: "ДТП и ЧП / Санкт-Петербург"
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