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В Ломоносове мужчина обстрелял иномарку из самодельного карабина
Сегодня, 11:16
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himif

В Ломоносове мужчина обстрелял иномарку из самодельного карабина

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Спустя почти восемь месяцев после инцидента злоумышленника поместили под подписку о невыезде и ненадлежащем поведении.

В среду, 11 марта, полиция возбудила уголовное дело об умышленном повреждении имущества после инцидента, случившегося еще в прошлом июле. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Минувшим летом в полицию Петродворцового района обратился мужчина, который рассказал о неизвестном, обстрелявший его "Фольксваген" из самодельного карабина. Автомобиль двигался в тот момент по улице Немкова в Ломоносове Ущерб автовладелец оценил в 432 тысячи рублей – в машине повредились стекла, кузов и салон. Спустя почти восемь месяцев злоумышленника поместили под подписку о невыезде и ненадлежащем поведении.

Ранее мы рассказывали, что шумного нетрезвого петербуржца ударили ножом на Маршала Захарова.

Фото: pixabay

Теги: ломоносов, обстрел, самодельное оружие
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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