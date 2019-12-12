В Ломоносове мужчина обстрелял иномарку из самодельного карабина

Спустя почти восемь месяцев после инцидента злоумышленника поместили под подписку о невыезде и ненадлежащем поведении.

В среду, 11 марта, полиция возбудила уголовное дело об умышленном повреждении имущества после инцидента, случившегося еще в прошлом июле. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Минувшим летом в полицию Петродворцового района обратился мужчина, который рассказал о неизвестном, обстрелявший его "Фольксваген" из самодельного карабина. Автомобиль двигался в тот момент по улице Немкова в Ломоносове Ущерб автовладелец оценил в 432 тысячи рублей – в машине повредились стекла, кузов и салон. Спустя почти восемь месяцев злоумышленника поместили под подписку о невыезде и ненадлежащем поведении.

Ранее мы рассказывали, что шумного нетрезвого петербуржца ударили ножом на Маршала Захарова.

Фото: pixabay