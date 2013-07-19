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В Ломоносове безработный рецидивист изнасиловал дочь сожительницы
Сегодня, 9:18
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Alena_Zinovieva

В Ломоносове безработный рецидивист изнасиловал дочь сожительницы

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В полицию обратилась мать девочки.

Вечером 21 апреля в полицию обратилась жительница Ломоносова, работающая кассиром в ПАО "РЖД", и обвинила своего 41-летнего сожителя в изнасиловании ее несовершеннолетней дочери. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам женщины, мужчина совершил противоправные действия в отношении девочки дважды: 8 января и 21 апреля. Все произошло в квартире заявительницы.

Подозреваемого задержали. В отношении него составили протокол об административном правонарушении. Проверка показала, что мужчина нигде не работает и был неоднократно судим.

Ранее сожитель целый год насиловал 10-летнего сына петербурженки.

Фото: Piter.TV

Теги: изнасилование, ломоносов, секс с несовершеннолетней
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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