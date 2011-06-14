Сожитель целый год насиловал 10-летнего сына петербурженки

О преступлении стало известно в ходе проверки неблагополучной семьи.

В Петербурге возбудили уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении сына сожительницы. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

В полицию 16 марта поступил рапорт от инспектора по делам несовершеннолетних. В рапорте говорилось о том, что в ходе проверки неблагополучной семьи, проживающей на Бухарестской, было установлено, что в период с лета 2019 года до сентября 2020 года сожитель О. совершал насильственные действия сексуального характера в отношении её сына, 2010 года рождения.

Уголовное дело возбудили 19 апреля. Подозреваемый с 11 ноября 2020 находится в СИЗО (ст. 161 ч. 2 УК РФ – Грабеж).

Ранее в Лодейном Поле электрик надругался над 13-летней школьницей.

Фото: Piter.tv