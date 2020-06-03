В Лодейнопольском районе появился новый ФАП

На период эпидемии учреждение будет работать один раз в неделю.

В рамках нацпроекта "Здравоохранение" в деревне Яровщина Лодейнопольского района построили новый ФАП. Об этом сообщил telegram-канал "Пул N47".

Благодаря новому медицинскому пункту местным жителям больше не придётся ездить в Алеховщинскую врачебную амбулаторию и межрайонную больницу.

Фельдшер готов принять пациентов уже сегодня, 3 июня, с 10:00 до 13:00. До окончания эпидемии услуги ФАПа будут доступны каждую среду, а затем он перейдёт на работу в ежедневном режиме.

Отметим, что учреждение рассчитано на 453 пациентов, включая детей и жителей граничащих с деревней населенных пунктов.

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Фото и видео: telegram / pul47