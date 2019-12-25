Подросток угнал "Жигули" и попал в аварию в Лодейном Поле

В понедельник, 12 августа, стало известно, что в Ленобласти был задержан 17-летний студент техникума, который угнал ВАЗ-21074 и попал в аварию. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и области.
Подростка задержали вечером в субботу, 10 октября. Молодой человек закончил ремонт машины около восьми часов вечера в гараже на Пограничной улице, после чего решил прокатиться на машине. Однако при попытке скрыться от инспекторов ДПС, парень не справился с управлением и наехал на препятствие.
Помимо административных протоколов, в отношении молодого петербуржца возбудили уголовное дело.
Ранее мы писали, что в Петербурге осудили убийцу ЛГБТ-активистки.
Фото: Piter.TV
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