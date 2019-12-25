Подросток угнал "Жигули" и попал в аварию в Лодейном Поле

В отношении юноши возбудили уголовное дело по статье "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения".

В понедельник, 12 августа, стало известно, что в Ленобласти был задержан 17-летний студент техникума, который угнал ВАЗ-21074 и попал в аварию. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и области.

Подростка задержали вечером в субботу, 10 октября. Молодой человек закончил ремонт машины около восьми часов вечера в гараже на Пограничной улице, после чего решил прокатиться на машине. Однако при попытке скрыться от инспекторов ДПС, парень не справился с управлением и наехал на препятствие.

Помимо административных протоколов, в отношении молодого петербуржца возбудили уголовное дело.

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Фото: Piter.TV