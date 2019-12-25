В Петербурге осудили убийцу ЛГБТ-активистки

Мужчина нанес потерпевшей множественные удары ножом в голову и туловище.

В Петербурге суд огласил приговор в отношении Алексея Волнянко, обвиняемого в убийстве ЛГБТ-активистки. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба городских судов.

Инцидент произошел в ночь на 21 июля 2019 года у дома №11/2 на Пулковской улице. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, Волнянко напал на Елену Григорьеву и нанес ей множественные удары ножом в голову и туловище. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия.

На тот момент подсудимый работал кладовщиком в магазине "Эльдорадо". На суде он признал свою вину и раскаялся в содеянном. Мужчину приговорили к 8 годам и 1 месяцу лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Ранее мы писали, что суд заключил под стражу несовершеннолетнего подозреваемого в убийстве мужчины в Шушарах.

Фото: Piter.TV