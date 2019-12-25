Суд заключил под стражу несовершеннолетнего подозреваемого в убийстве мужчины в Шушарах

Подсудимый возражал против ареста.

Пушкинский районный суд Петербурга постановил заключить под стражу молодого человека, который подозревается в убийстве мужчины в поселке Ленсоветовский. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В ходатайстве следователя указано, что не позднее 9:55 10-го октября у дома №4 в поселке Шушары обнаружили труп мужчины с признаками насильственной смерти. После опроса очевидцев подозреваемого задержали. Его причастность также подтверждают другие показания других подозреваемых.

При совершении преступления молодой человек был пьян. На суде он возражал против стражи и просил домашний арест или подписку о невыезде.

Подозреваемого арестовали до 9 декабря 2020. Суд продолжает рассматривать материалы в отношении других фигурантов.

Как стало известно накануне, всего было задержано шесть человек.

Фото: Piter.TV