В убийстве мужчины в Шушарах подозревают трех несовершеннолетних

Полицейских задержали молодых людей на месте.

В ночь на 10 октября в поселке Ленсоветовский произошла массовая драка, в результате которой погиб человек. Полицейские задержали на месте шестерых молодых людей, трое из них оказались несовершеннолетними, сообщили "Невские Новости".

Среди задержанных — трое 2003-го года рождения, один 2002-го года рождения и двое 2001-го года рождения. Личность убитого пока неизвестна. На вид ему около 30 лет.

Напомним, утром в полицию поступило сообщение о драке в Шушарах. Избитый мужчина скончался на месте до приезда медиков. По данному факту проводится проверка, полиция выясняет все детали произошедшего.

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