В Шушарах шестеро бандитов до смерти избили мужчину

Всех участников драки задержали.

Ранним утром 10 октября в полицию Пушкинского района Петербурга сообщили о массовой драке на территории Ленсоветовского в Шушарах. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД, у дома №14 группа людей избивала одного мужчину.

Прибывшие на место полицейские задержали на месте шестерых мужчин, подозреваемых в нападении на человека. Избитый же мужчина скончался на месте, не дождавшись приезда скорой помощи. По данному факту проводится проверка, полиция выясняет все детали произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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