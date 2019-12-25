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В Лобне 11-месячный ребенок выпал из окна с 8 этажа
Сегодня, 16:07
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MShaffter

В Лобне 11-месячный ребенок выпал из окна с 8 этажа

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Проверяется версия, что ребенка могла выкинуть из окна родственница.

В Лобне малыш выпал с 8 этажа и выжил, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах. 

ЧП произошло днем 15 октября на улице Ленина в Лобне. 11-месячный малыш получил тяжелые травмы при падении с 8 этажа. Сейчас за его жизнь борются медики.

На месте работают сотрудники полиции, проверяется версия, что малыша могла выбросить из окна родственница. Уточняется, что семья благополучная с 4 детьми. На учете не состояла.

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Фото:Piter.TV

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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