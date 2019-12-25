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В Москве при падении строительной люльки погибли двое рабочих
Сегодня, 14:26
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MShaffter

В Москве при падении строительной люльки погибли двое рабочих

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Рабочие проводили ремонт фасада жилого дома на верхних этажах.

В Москве в районе Капотни во время работ погибли двое рабочих.

ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы столичной прокуратуры Людмилу Нефедову сообщает, что ведется проверка по факту гибели 2 мужчин  Сегодня, 15 октября, двое рабочих производили ремонт фасада на верхних этажах жилого дома. В один из моментов строительная люлька рухнула вниз вместе с людьми.

Оба мужчины скончались на месте.

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Фото: Москва с огоньком

 

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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