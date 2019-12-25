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Извращенец установил камеру видеонаблюдения в женском туалете московского супермаркета
Сегодня, 13:39
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MShaffter

Извращенец установил камеру видеонаблюдения в женском туалете московского супермаркета

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Мужчину удалось установить.

Агентство Городских Новостей Москва со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает, что в столичном супермаркете "Ярче!" на ул. Багрицкого мужчина установил портативную цифровую видеокамеру в одной из кабинок женского туалета.

Извращенец замаскировал камеру в нишу для счетчиков таким образом, чтобы в поле зрения объектива попадали гениталии сотрудниц магазина. Сколько продолжалась видеонаблюдение доподлинно не установлено, а закончилось тем, что 6 октября камеру заметила одна из сотрудниц и не сообщила о ней в полицию.

Владельца камеры удалось установить. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "неприкосновенности частной жизни".

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Фото:Pixabay

Теги: камера в туалете, московские новости, новости москвы
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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