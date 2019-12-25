В Калуге стая бродячих собак спасла девушку от изнасилования

На крики о помощи отреагировали только бродячие собаки.

В Калуге расследуется уголовное дело в отношении 30-летнего местного жителя, который пытался изнасиловать девушку.

Вечером 3 октября девушка, работающая в одном из магазинов города, возвращалась домой по пустынной улице. По дороге на нее напал неизвестный мужчина, повалил на землю и пытался изнасиловать. Девушка отчаянно сопротивлялась и звала на помощь.

На ее крики отозвались только бродячие собаки, которые подбежали к людям на земле, чем спугнули насильника. Мужчина убежал, но вскоре был пойман полицией недалеко от места преступления.

В настоящее время следователь предъявил злоумышленнику обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей "покушение на изнасилование". Судом по ходатайству следователя обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. СУ СК РФ по Калужской области

Расследование уголовного дела продолжается.

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Фото:СУ СК РФ по Калужской области