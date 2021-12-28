Стала известна причина взрыва под Оренбургом

Погибли три человека. Еще 88 рабочих эвакуировали.

В ночь на субботу, 23 апреля, под Оренбургом на шахте произошел взрыв. Об этом сообщили на портале "Интерфакс" со ссылкой на источники.

Взрыв прогремел на руднике Гайского ГОКа. В результате случившегося погибли три человека. Их тела обнаружили на глубине 1205 метров. Еще 88 шахтеров эвакуировали. По предварительным данным, причиной случившегося стало нарушение техники безопасности при пиротехнических работах.

Через пару часов в областной прокуратуре сообщили, что трагедия произошла из-за "внештатной детонации вещества".

Ранее на Piter.tv: в одном из районов Стамбула произошёл взрыв.

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