Информации о пострадавших или погибших нет.

В одном из районов Стамбула произошёл взрыв. Соответствующей информацией поделились местные журналисты из изданий Sabah и Habertürk TV. В СМи уточнили, что экстренные службы эвакуируют местное население из сильно задымленного здания. Предположительно, очаг проблемы находился в подземных кабельных сооружениях. На текущий момент сведений о жертвах нет.

Эксперты пояснили, что ранее в непосредственной близости от дома был слышен взрыв в месте прокладки подземных высоковольтных линий. Затем на улице стал появляться густой дым, который полностью заполнил собой улицу. Администрация столичного района приняла решение вывести жителей из дома до установления точных причин инцидента и проведения ремонтных работ.

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