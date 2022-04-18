Беспилотник заснял два грузовых судна в морском торговом порту Мариуполя

Предположительно, в порту города стоят сухогрузы.

Беспилотник заснял два грузовых судна в морском торговом порту украинского города Мариуполь. Об этом рассказали журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на съемку дрона собственного оператора. В СМИ уточнили, что населенный пункт перешел под контроль российских военнослужащих и сил Донецкой народной республики. Представители прессы смогли снять город с высоты птичьего полета 17 апреля.

Бойцы ДНР предупредили, что в тот район могут выходить группы украинцев. Я поднял дрон и повёл его к порту. Но достаточно быстро дрон встал на месте в воздухе, как в стену уперся, и пришло сообщение, что дальше лететь невозможно — бесполетная зона. оператор беспилотника

На полученных кадрах отчетливо видно два судна. Предположительно, они являются сухогрузами. Суда стоят отдаленно от других водных объектов, гораздо меньшего размера. Предположительно, речь ведется о буксирах. При этом портовые краны на причалах Мариуполя не завалены. Вдали причала виднеется столб дыма. В акватории региона в одной из секций видны многометровые пятна.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости