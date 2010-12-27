В Лыжном переулке водитель помял три автомобиля, пытаясь припарковаться

Вечером 30 июня во дворе Лыжного переулка произошло ДТП, сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".
По предварительной информации, водитель "Вольво" пытался припарковаться вдоль дороги, но сильно нажал на газ и врезался в "Логан". Последняя машина помяла "Хенде".
Свидетели аварии отметили, что водитель "Вольво" находился в неадекватном состоянии. Девушке за рулем "Логан" стало плохо и ей потребовалась медицинская помощь.
Ранее Piter.TV сообщал, что два такси не поделили перекресток Лабораторного проспекта и улицы Блюхера.
Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"
Обсуждение ( 0 )