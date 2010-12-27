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В Лыжном переулке водитель помял три автомобиля, пытаясь припарковаться
Вчера, 22:33
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EvaRaskol

В Лыжном переулке водитель помял три автомобиля, пытаясь припарковаться

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Очевидцы отметили, что водитель был в неадекватном состоянии.

Вечером 30 июня во дворе Лыжного переулка произошло ДТП, сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

По предварительной информации, водитель "Вольво" пытался припарковаться вдоль дороги, но сильно нажал на газ и врезался в "Логан". Последняя машина помяла "Хенде".

Свидетели аварии отметили, что водитель "Вольво" находился в неадекватном состоянии. Девушке за рулем "Логан" стало плохо и ей потребовалась медицинская помощь.

Ранее Piter.TV сообщал, что два такси не поделили перекресток Лабораторного проспекта и улицы Блюхера.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП,

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