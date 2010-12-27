Два такси не поделили перекресток Лабораторного проспекта и улицы Блюхера

В результате аварии пострадали оба автомобиля.

Вечером 30 июня на пересечении Лабораторного проспекта и улицы Блюхера произошла авария, сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

По предварительным данным, таксист на иномарке врезался в машину "Uber", а потом вылетел на пешеходную зону, снеся на своем ходу столб. В нескольких метрах от места происшествия расположена остановка общественного транспорта. Водитель такси сумел вовремя остановить автомобиль и не сбить стоявших там людей.

В результате аварии в больницу доставлен водитель такси, водитель "Uber" не пострадал.

Ранее Piter.TV сообщал, что на улице Бабушкина на дороге "забил фонтан".

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"