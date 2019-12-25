По данным инстайдеров, в вертолете находились бойцы ЧВК Вагнера.

В четверг, 24 сентября, стало известно о том, что в Ливии около военной базы Эль-Джуфра потерпел крушение вертолет. Об этом сообщает представитель командования совместными операциями правительственных сил по Сирту и Джуфре генерал Абдулхади Дырах.

По данным инстайдеров, в вертолете находились бойцы ЧВК Вагнера. Отмечается, что во время взрыва вертолета погибло четыре военных.

Уточняется, что вертолет направлялся в сторону одного из нефтяных месторождений.

Ранее мы сообщали о том, что опубликована запись переговоров пилотов во время крушения Су-30 в Тверской области.

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