В Литве заявили, что не поддержат санкции ЕС против Польши

Саулюс Сквернялис заявил о поддержке Варшавы.

В Литве заявили, что не поддержат санкции Евросоюз против Польши. Об этом во время визита польского премьер-министра в Вильнюс заявил глава кабинета министров Литвы Саулюс Сквернялис. Чиновник отметил, что страна не разделяет позицию Брюсселя о нарушениях Варшавой фундаментального принципа независимости судебной системы.

Мы никогда не одобрим и не согласимся с этим...Диктатом или силовыми мерами такие вопросы в сообществе не решаются Саулюс Сквернялис, премьер-министр Литвы

Глава правительства рассказал, что надеется, что Еврокомиссия услышит аргументы Польши, а Варшава - доказательства ЕК, чтобы решение по вопросу было достигнуто за счет диалога. Моравецкий заметил, что Польша не имеет разногласий с ЕС.

Есть определенное недопонимание со стороны западных соседей проводимой реформы судебной системы Матеуш Моравецкий премьер-министр Польши

Лидеры Литвы и Польши вновь выступили против фальсификации истории Второй мировой войны.