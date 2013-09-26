Специалисты изучают причины смерти мужчины после введения ему второй дозы препарата.

В Литве пенсионер умер сразу после прививки от COVID-19 вакциной Moderna. Об этом рассказали местные журналисты со ссылкой на государственное радио. В СМИ уточнили, что пожилой житель Клайпеды скончался в поликлинике после введения ему второй дозы препарата. Специалисты утверждают, что сразу после получения вакцины мужчина чувствовал себя хорошо, но потом у него появилась слабость в теле. Прибывшая на место скорая помощь не смогла помочь пациенту.

По предварительным данным, смерть 78-летнего мужчины не связана с вакцинацией, но она будет расследована более подробно. Лорета Венцкене, главный врач поликлиники

Медики отметили, что в настоящее время не могут представить себе причину смерти литовца. Они полагают, что смерть мужчины не связана с вакцинированием, так как не было симптомов в виде тромбоэмболии или анафилактической реакции. У пациента не было зарегистрировано хронических заболеваний.

В Швейцарии умерли 55 человек после прививки от COVID-19.

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