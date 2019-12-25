Летальные исходы произошли после прививок различными препаратами.

В Швейцарии умерли 55 человек после прививки от COVID-19. Об этом журналистам рассказали в Национальном регуляторе в сфере оборота лекарственных препаратов Swissmedic. Специалисты подчеркнули, что гибель людей зафиксирована после прививок.

В 55 тяжелых случаях люди умерли в разное время после вакцинации. Возраст умерших составлял в среднем 84 года, и у большинства из них ранее были серьезные заболевания. заявление Swissmedic

Эксперты пояснили, что в настоящее время нет конкретных доказательств того, что погибшие пациенты скончались именно из-за прививки. К шестому апреля регулятор проанализировал 1174 сообщения о побочных явлениях после вакцинации. Из них 577 случая касались препарата, созданного компаниями Pfizer и BioNTech, а 580 — вакцины американской компании Moderna. Еще в 17 случаях препарат не был указан.

Напомним, что ранее упоминалось, что в Швейцарии не менее 16 человек умерли после вакцинации от COVID-19.

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