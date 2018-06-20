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Видео: в Лисьем носу полыхали две жилых постройки и гараж

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Боролись с огнем 18 спасателей и четыре единицы техники.

Днем 26 апреля в Лисьем носу случился пожар. В сети появилось видео с места происшествия.

По словам очевидцев, горели три постройки на улице Глухариной, 41. Огонь охватил два домика размерами 6×6 и 3×6 метров. Также выгорел гараж площадью 3×6 метров.

Свидетели происшествия слышали взрыв. Возможно, взорвался газовый баллон. Ликвидировали огонь 18 сотрудников МЧС и четыре пожарные машины. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее мы писали, что после ДТП на Савушкина загорелись две иномарки.

Видео: ВКонтакте / Лисий Нос - официальная группа поселка

Теги: лисий нос, мчс, пожар на дачном участке
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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