Видео: после ДТП на Савушкина загорелись две иномарки

Одну машину удалось потушить, другая сгорела дотла.

Днем 26 апреля в Приморском районе Петербурга произошло ДТП, в результате которого загорелись две иномарки. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места происшествия.

В аварию на улице Савушкина попала легковушка и кроссовер Volkswagen Touareg. На записи видно, что Touareg удалось оттолкнуть от очага возгорания и потушить. Другая машина, по словам свидетелей, сгорела дотла. О пострадавших ничего не сообщается.

Ранее мы писали, что на Наставников в Петербурге горела жилая квартира.

Видео: Piter.TV