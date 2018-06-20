На Наставников в Петербурге горит жилая квартира

Данные о жертвах уточняются.

В Красногвардейском районе Петербурга утром 26 апреля сгорела жилая квартира. О пожаре в многоэтажном здании сообщили местные жители. По их данным, возгорание началось около пяти часов утра.

Очевидцы смогли заснять на видео распространение пламени, а также приезд экстренной службы. Сотрудникам ГУ МЧС пришлось использовать специальную лестницу, чтобы попасть в помещение. Из пострадавшей квартиры валил густой дым.

Известно, что инцидент произошел на проспекте Наставников, 25 корпус 3. Горело помещение на третьем этаже. На данный момент сведения о погибших и пострадавших уточняются.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб