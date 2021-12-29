По Липецком столкнулись 19 автомобилей

Пострадал один человек. Его доставили в больницу с подозрением на перелом руки.

На окружной трассе под Липецком столкнулись 19 автомобилей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УМВД.

Массовая дорожная авария произошла 12 января около полудня на участке объездной дороги Орел – Тамбов. В результате ДТП пострадал один человек. Его доставили в медицинское учреждение с подозрением на перелом руки.

По сообщениям местных СМИ, из-за ДТП образовалась трехкилометровая пробка. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее три человека погибли в ДТП с катафалком в Иркутской области.

Фото: sergeishemenev

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