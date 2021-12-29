Три человека погибли в ДТП с катафалком в Иркутской области

Два человека пострадали, их доставили в больницу.

В Иркутской области столкнулись автомобиль ритуальной службы и грузовик, в результате чего погибли три человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Дорожная авария произошла 12 января около 08:20 (03:20 мск). Автомобиль "Газель", который принадлежит ритуальной службе, и фура Volvo столкнулись на трассе Р-255 "Сибирь". По предварительным данным, в ДТП погибли три человека. Двое пострадавших были доставлены в больницу.

Известно, что все погибшие и пострадавшие находились в "Газеле". Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее в Самаре погиб мужчина во время работ по уборке снега.

Видео: ВК/ДТП 38RUS Иркутск