В оперштабе отмечают, что резкий прирост заболевших связан с тем, что результаты проб пришли одновременно.

В Липецкой области подтверждено 18 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб региона по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Большинство из заболевших — контактные. Новые случаи инфицирования зафиксированы в Липецке, а также в Задонском, Лев-Толстовском и Добровском районах.

В оперштабе отмечают, что резкий прирост заболевших связан с тем, что результаты проб пришли одновременно.

Пациенты уже находились под наблюдением в Липецкой областной клинической инфекционной больнице. Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное. На лечении от COVID-19 в Липецке находятся 39 человек.

Ранее в Липецкой области ввели режим всеобщей самоизоляции.

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