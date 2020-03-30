Следить за соблюдением экстренных мер будет полиция.

В Липецкой области введён режим всеобщей самоизоляции. Об указе губернатора Игоря Артамонова сообщили в пресс-службе региона.

Жителям запрещено выходить на улицу без особой необходимости. Меры, по словам главы губернии, приняты по подобию столичных. Это значит, что на улицу можно выходить лишь за продуктами, в аптеку или выгуливать домашних животных — на расстояние не более 100 метров от дома. Также можно обращаться за неотложной медицинской помощью.

Из-за преступной халатности некоторых людей мы имеем новые очаги заболевания, - объяснил мотивацию жёстких мер губернатор Липецкой области.

Из-за "халатности", по словам Артамонова, в ближайшие дни подтвердят еще 23 случая. Следить за режимом самоизоляции будет полиция.

На данный момент в Липецкой области зафиксировано семь случаев заражения коронавирусом.

Ранее Мишустин поручил регионам проработать меры по полной изоляции граждан.

Видео: YouTube / Вести Липецк, Gorod48.ru информационно-справочный портал