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В Липецкой области две сестренки провалились под лед и утонули
Сегодня, 14:58
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MShaffter

В Липецкой области две сестренки провалились под лед и утонули

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Девочки 7 и 11 лет пошли кататься на санках и не вернулись.

В Липецкой области в реке утонули две девочки 7 и 11 лет.

Следственные органы СКР по Липецкой области сообщают, что накануне, 22 декабря, две девочки 7 и 11 лет пошли гулять и не вернулись. После длительного отсутствия на поиски сестер отправился старший брат девочек, который и обнаружил тела детей в реке. Смерть девочек наступила в результате утопления.

Как стало известно, сестренки вышли на тонкий лед и провалились. Из холодной воды они выбраться не смогли. Следственные органы по факту гибели двух детей проводят проверку.

Ранее: В Приволжске Ивановской области утонули, провалившись под лед, 18-летняя девушка и ее 7-летний брат.

Фото: СУ СК РФ по Липецкой области

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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