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В Ивановской области утонули молодая девушка и ее 7-летний брат
Сегодня, 12:15
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В Ивановской области утонули молодая девушка и ее 7-летний брат

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Чтобы сократить путь девушка с братом вышли на неокрепший лед.

В Ивановской области утонули брат с сестрой.

Трагедия произошла накануне вечером, 19 декабря, в городе Приволжске. По версии следствия, 18-летняя сестра забрала из спортивной секции 7-летнего брата. Чтобы сократить путь, брат с сестрой вышли на неокрепший лед реки Шача. Лед провалился под детьми, и они оба утонули.

По данному факту следственные органы проводят доследственную проверку. Следователи выезжали на место происшествия для проведения первоначальных проверочных мероприятий. В настоящее время проводятся процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.

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Фото: pixabay.com

Теги: новости ивановской области, новости россии, провалился под лед, утонули
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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