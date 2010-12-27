В Ивановской области утонули молодая девушка и ее 7-летний брат

Чтобы сократить путь девушка с братом вышли на неокрепший лед.

В Ивановской области утонули брат с сестрой.

Трагедия произошла накануне вечером, 19 декабря, в городе Приволжске. По версии следствия, 18-летняя сестра забрала из спортивной секции 7-летнего брата. Чтобы сократить путь, брат с сестрой вышли на неокрепший лед реки Шача. Лед провалился под детьми, и они оба утонули.

По данному факту следственные органы проводят доследственную проверку. Следователи выезжали на место происшествия для проведения первоначальных проверочных мероприятий. В настоящее время проводятся процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.

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