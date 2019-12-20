Ивановский таксист-маньяк грабил, насиловал и убивал женщин

В Иванове закончено расследование уголовного дела 40-летнего маньяка, который орудовал в в 2010-2011 годах в Ивановской области.

В Ивановской области завершено расследовании уголовного дела в отношении 4--летнего маньяка-таксиста.

По версии следствия, мужчина орудовал в 2010-2011 году. От его рук погибли 4 молодые женщины. Их тела были обнаружены в лесных массивах недалеко от населенных пунктов и дорог. Как сообщает СУ СК РФ по Ивановской области, обвиняемый, угрозами заставлял женщин сесть к нему в машину, вывозил их в лес, насиловал, избивал, отбирал ценные вещи, после чего убивал. В целью скрыть совершенные преступления, тела двух потерпевших были обвиняемым подожжены.

Во время следствия было проведено полторы сотни различных экспертиз, допрошено более 300 лиц.

За период предварительного расследования допрошено более 370 лиц, назначены и проведены более 150 судебных экспертиз в экспертных учреждениях г. Москвы, г. Ярославля, г. Иваново. В Главном управлении криминалистики СК России проведено в общей сложности 43 молекулярно-генетических исследования в отношении более 4,5 тысяч лиц СУ СК РФ по Ивановской области

Мужчину задержали в Череповце (Вологодская область) 24 марта 2018 года. Под давлением улик обвиняемый признал свою вину и рассказал, как расправлялся со своими жертвами. Сейчас расследование уголовного дела по статьям "убийство, сопряженном с разбоем, изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера" (4 эпизода), "разбойное нападение" (3 эпизода) и "действия сексуального характера с применением насилия, соединенных с угрозой убийством" (4 эпизода) завершено и передано в суд для рассмотрения по существу.

Видео: СУ СК РФ по Ивановской области.