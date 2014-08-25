В Липецке при падении мостового крана погибла машинистка

Погибшей было 29 лет.

В Липецке при падении мостового крана погиб машинист. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.

Инцидент произошел вечером 1 декабря. По данным ведомства, в ходе выполнения работ на территории одного их цехов Новолипецкого металлургического комбината произошло падение мостового крана, в результате чего погибла 29-летняя машинистка.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть человека. Проводится доследственная проверка.

Ранее на территории металлургического комбината в городе Липецке произошел взрыв.

Фото: ВК/ЧП 48 Липецк. Новости