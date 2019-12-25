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В Липецке от коронавируса умерла 27-летняя девушка
Сегодня, 12:05
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MShaffter

В Липецке от коронавируса умерла 27-летняя девушка

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Врачи до последнего боролись за жизнь молодой пациентки.

В Липецкой области от коронавируса умерла 27-летняя пациентка.

Оперштаб по борьбе с коронавирусом по Липецкой области сообщил о 13 летальном случае в регионе у пациента с коронавирусом. Это 27-летняя девушка, у которой развилась тяжелая двусторонняя пневмония, вызванная COVID – 19.  Врачи до последнего пытались спасти молодую девушку, но на фоне тяжелой хронической паталогии девушка скончалась от нарастающей тяжелой сердечно-легочной недостаточности.

Ранее: Новые данные по коронавирусу в России на 23 июня.

Фото: pixabay.com

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России, Общество, Здоровье,

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