В Липецке от коронавируса умерла 27-летняя девушка

Врачи до последнего боролись за жизнь молодой пациентки.

В Липецкой области от коронавируса умерла 27-летняя пациентка.

Оперштаб по борьбе с коронавирусом по Липецкой области сообщил о 13 летальном случае в регионе у пациента с коронавирусом. Это 27-летняя девушка, у которой развилась тяжелая двусторонняя пневмония, вызванная COVID – 19. Врачи до последнего пытались спасти молодую девушку, но на фоне тяжелой хронической паталогии девушка скончалась от нарастающей тяжелой сердечно-легочной недостаточности.

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