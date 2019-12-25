Перечислены регионы с новыми случаями коронавируса за сутки

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 7425 в 84 регионах.

В России за сутки выявлено менее 7,5 тысяч новых инфицированных коронавирусом.

ИЦК сообщает, что за сутки в РФ подтверждено 7 425 новых случаев коронавируса в 84 субъектах. Из них у 32,7% вирус протекает бессимптомно. По регионам новые случаи COVID-19 распределены следующим образом:

1. Москва 1081

2. Московская область 504

3. Ханты-Мансийский АО 319

4. Челябинская область 258

5. Санкт-Петербург 220

6. Нижегородская область 216

7. Иркутская область 198

8. Воронежская область 197

9. Свердловская область 182

10. Красноярский край 149

11. Ямало-Ненецкий АО 145

12. Ростовская область 140

13. Республика Тыва 140

14. Архангельская область 124

15. Саратовская область 109

16. Ульяновская область 106

17. Новосибирская область 106

18. Волгоградская область 104

19. Ставропольский край 90

20. Приморский край 85

21. Омская область 82

22. Тульская область 81

23. Карачаево-Черкесская Республика 81

24. Хабаровский край 79

25. Ивановская область 78

26. Республика Саха (Якутия) 75

27. Брянская область 74

28. Кабардино-Балкарская Республика 74

29. Алтайский край 74

30. Республика Дагестан 73

31. Белгородская область 72

32. Пензенская область 71

33. Забайкальский край 71

34. Мурманская область 70

35. Чувашская Республика 66

36. Оренбургская область 65

37. Пермский край 64

38. Самарская область 63

39. Республика Коми 62

40. Псковская область 61

41. Томская область 61

42. Краснодарский край 60

43. Тверская область 59

44. Курская область 57

45. Новгородская область 57

46. Орловская область 55

47. Калужская область 54

48. Республика Мордовия 54

49. Владимирская область 52

50. Республика Башкортостан 52

51. Ленинградская область 51

52. Липецкая область 49

53. Ярославская область 47

54. Тюменская область 46

55. Рязанская область 45

56. Тамбовская область 45

57. Амурская область 45

58. Кемеровская область 44

59. Республика Бурятия 43

60. Смоленская область 41

61. Камчатский край 41

62. Республика Татарстан 40

63. Республика Адыгея 38

64. Астраханская область 36

65. Кировская область 36

66. Республика Марий Эл 35

67. Республика Ингушетия 32

68. Республика Алтай 30

69. Республика Северная Осетия 28

70. Калининградская область 27

71. Костромская область 26

72. Вологодская область 21

73. Курганская область 20

74. Республика Хакасия 19

75. Республика Карелия 18

76. Удмуртская Республика 18

77. Чеченская Республика 15

78. г. Севастополь 7

79. Республика Крым 5

80. Магаданская область 3

81. Республика Калмыкия 1

82. Сахалинская область 1

83. Еврейская АО 1

84. Чукотский АО 1





Таким образом, в Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 599 705 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Из них выздоровели 356 429 человек (за сутки + 12 013). Скончались 8 359 пациентов (за сутки +153).

Ранее: Данные по коронавирусу в России на 22 июня

Фото: pixabay.com, ИЦК