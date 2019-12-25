В Иркутской области за сутки скончались 6 человек с коронавирусом

Из них один человек умер от коронавируса, в остальных случаях смерть наступила от других заболеваний.

В Иркутской области скончались 6 человек с коронавирусом за истекшие сутки.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом по Иркутской области сообщил о 6 летальных исходах у пациентов с коронавирусной инфекцией. Из них у 1 пациента (мужчина 58 лет) смерть наступила от коронавируса, в 5 случаях причиной смерти стали другие заболевания. Это женщина 1931 года рождения, остальные мужчины в возрасте от 40 до 69 лет.

Еще по 3 случаям пришли заключения. Люди умерли ранее, сейчас эксперты сообщили, что смерть их наступила от коронавируса.

Всего в регионе более 6 тысяч инфицированных коронавирусом за весь период. Из них около полутора тысяч вахтовики.

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