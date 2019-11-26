В Севастопольской больнице пациент с коронавирусом разгромил палату

Мужчина переломал мебель и разбил стекла.

В Севастопольской больнице, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, пациент разгромил палату.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации Севастополя сообщает, что пациент, у которого лабораторно был подтвержден коронавирус, разгромил палату. Мужчина скрывался, найти его помогли сотрудники полиции. После чего он был принудительно госпитализирован. Тогда он и переломал мебель в палате и выбил стекла.

После его выздоровления будет проведена расследование.

Фото:Piter.TV