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В Севастопольской больнице пациент с коронавирусом разгромил палату
Сегодня, 9:00
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MShaffter

В Севастопольской больнице пациент с коронавирусом разгромил палату

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Мужчина переломал мебель и разбил стекла.

В Севастопольской больнице, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, пациент разгромил палату.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации Севастополя сообщает, что пациент, у которого лабораторно был подтвержден коронавирус, разгромил палату. Мужчина скрывался, найти его помогли сотрудники полиции. После чего он был принудительно госпитализирован. Тогда он и переломал мебель в палате и выбил стекла.

После его выздоровления будет проведена расследование.

Фото:Piter.TV 

Теги: коронавирус в крыму, новости крыма и севастополя
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России, Общество, Здоровье,

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