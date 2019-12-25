В Крыму зафиксирован рекордный скачок по количеству инфицированных коронавирусом

За сутки коронавирус выявили у 39 человек.

В Крыму зафиксирован всплеск по заболеваемости коронавирусом.

Глава Крыма Сергей Аксенов на своей страничке во ВКонтакте сообщил о новом рекорде по количеству инфицированных коронавирусом в Республике. За сутки коронавирус подтвержден у 39 человек. Из них 16 выявлены при обращении за медицинской помощью, 17 случаев – среди контактных с ранее заболевшими и 6 - при обследовании здоровых лиц.

Всего с начала эпидемии в Крыму зарегистрировано 1 386 случаев новой коронавирусной инфекции. Из них 74 завозные из-за границы, 111 случаев завезены из других регионов России и выявлены по контакту с ними, 1 017 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтверждёнными результатами, 184 - при лабораторном скрининге здоровых лиц.

Ранее: Данные по коронавирусу по всем регионам России на 6 августа

Фото: ВК, Сергей Аксенов