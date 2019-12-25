В Крыму коронавирус подтвердили у 11-летнего ребенка

Мать ребенка с коронавирусом уже находится в инфекционном боксе.

В Крыму подтвердилось инфицирование коронавирусной инфекцией у 11-летнего ребенка.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что по состоянию на утро 21 апреля в Крыму выявлен один случай коронавируса. Диагноз подтвердили у 11-летнего ребенка. Уточняется, что риска дальнейшего распространения инфекции в данном случае нет, так как мать ребенка с коронавирусом уже находится в инфекционном боксе. Ребенок находится в Республиканской детской инфекционной больнице.

В регионе на 21 апреля 46 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, выписаны из больниц 23 человека. Состояние заразившихся удовлетворительное.

Ранее: Статистика по ситуации с коронавирусом в России на 21 апреля.

Фото: Piter.TV